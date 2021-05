De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen in de centraal gelegen stad Lod, nadat demonstraties van Israëlische Arabieren op plunderingen waren uitgelopen. Sinds begin deze week escaleert de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Lod is een stad waar Israëlische Arabieren een aanzienlijk deel van de bevolking vormen. Volgens de krant Times of Israel is het de eerste keer sinds 1966 dat de Israëlische regering noodbevoegdheden gebruikt in een Israëlisch-Arabische gemeenschap.

"Heel Israël moet weten dat dit een volledig verlies van de controle is", zei burgemeester Yair Revivo tegen de krant. "Er is een burgeroorlog uitgebroken in Lod."

Premier Netanyahu bezocht de stad kort na het uitroepen van de noodtoestand. Hij opperde een avondklok als middel om de orde te herstellen. Eenheden van de Israëlische grenspolitie op de Westelijke Jordaanoever zijn naar Lod overgeplaatst.

De uitvaart van een Israëlische Arabier die maandag tijdens rellen om het leven kwam, leidde dinsdag tot nieuwe demonstraties in de stad. Na zonsondergang liepen die uit de hand. Een synagoge, een aantal bedrijfspanden en zeker dertig auto's werden in brand gestoken. Zeker twaalf mensen raakten gewond.

Ook in omliggende plaatsen kwam het tot vernielingen, brandstichting en geweld, waarbij zowel Joodse als Arabische Israëli's tot doelwit werden gemaakt.

43 Hamas schiet 130 raketten af op Israëlische stad Tel Aviv

Honderden raketten vanuit Gaza

Palestijnse militanten gelieerd aan terreurbeweging Hamas vuren vanuit de Gazastrook honderden raketten af op doelwitten in het zuiden en midden van Israël, waaronder de steden Jeruzalem, Tel Aviv en Lod. Volgens het Israëlische leger zijn sinds de situatie maandagavond escaleerde meer dan duizend Palestijnse raketten afgevuurd.

Een 52-jarige Israëlische Arabier en zijn 16-jarige dochter kwamen woensdag in Lod om het leven, doordat een raket uit Gaza hun auto raakte, melden Israëlische media. De moeder van het gezin raakte ernstig gewond.

De Israëlische strijdkrachten slaan terug met zware bombardementen op "belangrijke terroristische doelen" in Gaza, in wat ze op Twitter omschreven als "onze grootste aanval sinds 2014". Daarbij werden dinsdag onder meer twee flatgebouwen platgelegd. Volgens de plaatselijke gezondheidsautoriteiten kwamen daar ook burgers bij om het leven.

In de afgelopen dagen zijn zeker veertig mensen omgekomen als gevolg van de onlusten in Israël en de Palestijnse Gebieden, wat ze de ernstigste geweldsexplosie in jaren maakt. Het gaat om zeker 35 Palestijnen, onder wie 10 kinderen, en 5 Israëli's.

De VN-gezant voor het Midden Oosten, Tor Wennesland, waarschuwde dinsdag dat Israël en Hamas op weg zijn naar "een oorlog op grote schaal". Hij riep beide kampen op tot de-escalatie.

Geen grip op protesten

De geweldsgolf volgt op weken van spanningen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie op de Tempelberg in Jeruzalem, waar zich zowel joodse als islamitische heiligdommen bevinden.

De demonstranten zijn vooral jongeren, die zich niet laten sturen door de Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever of Hamas in Gaza.

Laatstgenoemde beweging probeert desondanks een leiderschapsrol binnen de protestbeweging te claimen met het offensief van raketaanvallen. De strijd tussen Hamas en het Israëlische leger lijkt de spanningen tussen Israëlische Joden en Arabieren te verergeren.