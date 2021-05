Zeker elf mensen zijn dinsdagochtend bij een schietpartij in de Russische stad Kazan omgekomen. Het gaat om zeker acht kinderen en een leraar. Volgens het Russische persbureau TASS zijn 32 personen gewond geraakt.

Volgens BBC News is een negentienverdachte gearresteerd. Twee personen zouden het vuur hebben geopend. Het is niet duidelijk of er ook een tweede verdachte is gearresteerd.

In het schoolgebouw zouden ruim zevenhonderd kinderen en zo'n zeventig medewerkers aanwezig zijn geweest. Uit beelden op sociale media blijkt dat zwaarbewapende agenten het pand hebben betreden. Sommige kinderen zouden uit ramen zijn gesprongen om het gevaar te ontvluchten.

Getuigen hebben aan Russische hulpdiensten verteld dat zij explosies hebben gehoord. Het is niet duidelijk waar deze explosies hebben plaatsgevonden, maar Russische media tonen beelden van puin in het gebouw.

