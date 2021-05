Zeker acht mensen zijn dinsdagochtend omgekomen bij een schietpartij in de Russische stad Kazan. Het gaat om zeven kinderen en een leraar. Volgens het Russische persbureau TASS zijn 32 personen, onder wie 12 kinderen, gewond geraakt.

Eerder spraken Russische persbureaus nog van twaalf doden. Een negentienjarige verdachte is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend.

Het is niet duidelijk of er ook een tweede verdachte is gearresteerd. Meerdere Russische persbureaus meldden eerder dat een tweede schutter was doodgeschoten, maar de lokale autoriteiten zeggen nu dat er geen bewijs is dat de aangehouden man een handlanger had.

Van de verdachte is bekend dat hij als wapenbezitter geregistreerd stond. In een reactie op de schietpartij beloofde de Russische president Vladimir Poetin de vuurwapenwetten in het land te herzien. Ook heeft hij de nabestaanden van de slachtoffers zijn medeleven betuigd.

Kinderen ontvluchtten gevaar door uit ramen te springen

In het schoolgebouw zouden op het moment van de aanval ruim zevenhonderd kinderen en zo'n zeventig medewerkers aanwezig zijn geweest. Uit beelden op sociale media blijkt dat zwaarbewapende agenten het pand hebben betreden. Sommige kinderen zouden uit ramen zijn gesprongen om het gevaar te ontvluchten.

Getuigen hebben aan Russische hulpdiensten verteld dat zij explosies hebben gehoord. Het is niet duidelijk waar deze explosies hebben plaatsgevonden, maar Russische media tonen beelden van puin in het gebouw.

Schietpartijen op onderwijsinstellingen komen in Rusland zelden voor. Het laatste grote incident dateert van 2018. Op de door Rusland geannexeerde Krim doodde een man negentien mensen. Daarna schoot de dader zichzelf dood.