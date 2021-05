China kende in de afgelopen tien jaar de kleinste bevolkingsgroei sinds de invoering van de eenkindpolitiek in de jaren zeventig, waarbij ieder stel maar één kind mocht krijgen. Dat blijkt uit het resultaat van de volkstelling in 2020 dat het nationale statistiekbureau dinsdag heeft bekendgemaakt.

Sinds 2010 is de bevolking van het land met 5,38 procent toegenomen tot 1,41 miljard inwoners, meldt The Guardian. Tussen 2000 en 2010 werd nog een groei van 5,84 procent gemeld.

Ruim zeven miljoen onderzoekers zouden van huis naar huis zijn gegaan om de data te vergaren. Zij kwamen onder meer tot de conclusie dat vorig jaar zo'n twaalf miljoen kinderen zijn geboren, zes miljoen minder dan in 2016.

China heeft te maken met dalende geboortecijfers en een vergrijzende bevolking. "De hoeveelheid vruchtbare vrouwen daalt, terwijl andere vrouwen het krijgen van kinderen uitstellen", aldus hoofdonderzoeker Ning Jizhe.

In 2016 stelde China zich ten doel om in 2020 een populatie van 1,42 miljard te bereiken. De eenkindpolitiek, die in de jaren zeventig werd ingevoerd om de destijds grote bevolkingsgroei te remmen, werd om die reden aangepast. Stellen mogen nu twee kinderen krijgen. Daarmee wil China de economische groei en welvaart versterken.

Eind april meldde de krant Financial Times nog op basis van ingewijden dat China voor het eerst in vijftig jaar een krimp van de bevolking had vastgesteld. Experts zeiden toen al dat dit als een verrassing zou komen. Zij voorspellen dat de bevolkingsomvang pas over enkele jaren zal pieken.

China heeft nu nog de grootste bevolking ter wereld, maar kan in de komende jaren worden ingehaald door India.