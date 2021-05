Koningin Elizabeth opent het Britse parlementaire jaar dinsdag met een toespraak in de Houses of Parliament. Het is voor de Britse vorstin de eerste keer dat ze in het openbaar verschijnt sinds het overlijden van haar man prins Philip begin april.

Het is bovendien de eerste keer in lange tijd dat de koningin weer eens in Londen komt. Elizabeth heeft de coronatijd voornamelijk doorgebracht op Windsor Castle.

Vanwege de coronamaatregelen ziet de hele dag er iets anders uit dan normaal. In tegenstelling tot in andere jaren zal de koningin dinsdag niet met de koets vanuit Buckingham Palace naar Westminster worden gebracht. In plaats daarvan wordt Elizabeth in een Bentley-limousine vervoerd en is er geen militaire erehaag om haar te begroeten.

Daarnaast zijn er minder mensen welkom en moet iedereen die in het Hogerhuis naar de speech van de koningin komt luisteren - voornamelijk leden van het parlement en andere hoogwaardigheidsbekleders - een negatieve coronatest overhandigen en een mondkapje dragen.

Elizabeth blikt vooruit op komende politieke jaar

In de toespraak van Elizabeth, die door de Britse regering is geschreven, wordt vooruitgeblikt op het komende politieke jaar. Onder meer het te voeren beleid en potentiële nieuwe wetsvoorstellen komen hierin ter sprake. De koningin leest de toespraak zittend op de troon voor, met naast zich haar zoon Charles.

De kroonprins begeleidt zijn moeder sinds 2017 bij de opening van het nieuwe Britse parlementaire jaar. Voorheen zat zijn vader prins Philip naast Elizabeth terwijl zij haar speech voorlas. Philip ging vier jaar geleden echter met pensioen, waardoor de begeleidende taak op de schouders van Charles kwam te liggen.