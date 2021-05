Het geweld in Jeruzalem en de Gazastrook escaleert. Dagenlange protesten van Palestijnen tegen de uitzetting van gezinnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten zijn uitgelopen op raketaanvallen tussen Israël en de Gazastrook. Israël laat weten drie leden van de Palestijnse Hamasbeweging, die de Gazastrook controleert, te hebben gedood. Volgens Hamas is een van hun commandanten om het leven gekomen.

Het Israëlische leger zegt dat alleen militaire doelen in Gaza aangevallen worden. Lokale journalisten melden op Twitter dat Israël zich klaarmaakt voor een mogelijk grondoffensief.

Eerder op de dag had Hamas een ultimatum gesteld aan Israël. Als het land de veiligheidstroepen en kolonisten niet zou verwijderen uit een Arabische wijk in Jeruzalem, zou Hamas in de aanval gaan. De beweging zou inmiddels meerdere raketten hebben afgeschoten, waarvan één is onderschept door luchtafweergeschut.

Terwijl luchtalarmen loeiden in Jeruzalem en omstreken, ontruimde de Israëlische politie het parlementscomplex en werden honderden Joodse gelovigen bij de Klaagmuur geëvacueerd.

Bij een Israëlische aanval op het noorden van Gaza zouden volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid negen mensen om het leven zijn gekomen. Over Israëlische slachtoffers door Palestijnse raketten is nog niets bekend.

Betogers en politie botsen in Jeruzalem

Daarnaast vinden in Jeruzalem botsingen plaats tussen betogers en de politie. Palestijnen gooien met stenen, terwijl de politie flitsgranaten, traangas en rubberen kogels gebruikt. Inmiddels zouden al 305 mensen gewond zijn geraakt, van wie er zeven in levensgevaar zijn. Tweehonderd mensen worden in ziekenhuizen behandeld. De politie meldt dat negen agenten gewond zijn geraakt.

De directe aanleiding voor het geweld is de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Zij moeten wijken voor Joodse kolonisten. Het hooggerechtshof moet zich daar nog over uitspreken. Een rechtszaak hierover zou maandag plaatsvinden, maar die is uitgesteld.

Israël viert maandag ook Jeruzalemdag, een jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De autoriteiten hadden om verdere onrust te voorkomen al besloten dat Joodse groepen niet naar de omgeving van de Al Aqsa-moskee op de Tempelberg mochten komen.