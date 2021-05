De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is maandag op 79-jarige leeftijd overleden, zegt de Parijse aanklager Rémy Heitz tegen het persbureau AFP. De Fransman, die ook wel bekendstond als 'het monster van de Ardennen' kreeg twee keer levenslang opgelegd voor de moord op meerdere jonge vrouwen en meisjes.

Fourniret pleegde de moorden tussen 1987 en 2001. Hij ontvoerde, verkrachtte en vermoordde zijn slachtoffers, die varieerden in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. Zijn vrouw Monique Olivier kreeg ook levenslang wegens medeplichtigheid aan de moorden.

Na de veroordeling bleek Fourniret schuldig aan nog vijf moorden en verdwijningen. In 2018 kreeg hij daarvoor eveneens een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Fourniret overleed maandag in een Parijs ziekenhuis, maar zijn precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De seriemoordenaar kampte onder meer met hartproblemen, waardoor hij in november vorig jaar in het ziekenhuis belandde, en leed aan alzheimer.