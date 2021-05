Bij confrontaties in Jeruzalem zijn maandagochtend honderden mensen gewond geraakt. De Israëlische politie botste bij de Al Aqsa-moskee opnieuw met Palestijnse betogers, die met stenen en andere projectielen gooiden. Agenten vuurden traangas, flitsgranaten en rubberen kogels af.

Hulporganisatie de Rode Halvemaan spreekt van 275 gewonden, die er in sommige gevallen slecht aan toe zijn. Zo'n 205 mensen moesten worden overgebracht naar ziekenhuizen. De politie zegt dat twaalf agenten gewond zijn geraakt.

De politie moest ook ingrijpen bij een ander incident in de hoofdstad. Een automobilist reed daar een Palestijn aan nadat zijn wagen met stenen was bekogeld. Daarna keerde de menigte zich tegen de bestuurder, die volgens de politie de macht over het stuur was verloren. Een agent schoot in de lucht om de Palestijnen uiteen te drijven.

Het is al dagen onrustig in de Israëlische hoofdstad. Dat heeft onder meer te maken met de geplande uitzetting van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Het hooggerechtshof moet zich nog over de zaak uitspreken.

Israël viert maandag ook Jeruzalemdag, een jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De autoriteiten hadden om verdere onrust te voorkomen al besloten dat Joodse groepen niet naar de omgeving van de Al Aqsa-moskee mochten komen.