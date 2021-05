Een arts die de Russische oppositieleider Alexei Navalny meteen na diens vergiftiging in 2020 behandelde, is levend teruggevonden nadat hij twee dagen spoorloos was. Alexander Murakhovsky is volgens plaatselijke media uiteindelijk opgedoken in een dorpje waar hij om hulp aanklopte. Hij maakt het volgens de plaatselijke autoriteiten goed, maar is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

De arts verdween ruim 200 kilometer ten noorden van het West-Siberische Omsk in het woud nadat hij daar op jacht was gegaan. Er werd een enorme zoekactie op touw gezet met speurhonden, drones en helikopters, maar de man werd niet gevonden.

De vermissing van Murakhovsky voedde speculaties dat hij niet meer leefde en mogelijk zelfs uit de weg was geruimd. Eerder dit jaar stierven al twee collega's die zich vorig jaar augustus in een ziekenhuis in Omsk met Navalny bezighielden. De bekende Kremlin-criticus was daar met spoed naartoe gebracht nadat hij tijdens een vlucht onwel geworden was.

Murakhovsky sprak in augustus vorig jaar met klem tegen dat Navalny was vergiftigd. Hij constateerde problemen met de stofwisseling. Eind vorig jaar maakte hij promotie. Volgens westerse bronnen zat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging van de inmiddels vastgezette Navalny. Hij zou zijn vergiftigd met novichok, een zenuwgif uit de tijd van de Sovjet-Unie.

De twee andere artsen die Navalny behandelden, stierven in februari en maart. De ene specialist kreeg op 55-jarige leeftijd een hartaanval, de 63-jarige collega overleed aan de gevolgen van een beroerte.