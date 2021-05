In Kenia is de tot nu toe oudste in Afrika begraven mens gevonden. De overblijfselen zijn van een kleuter die zo'n 78.000 jaar geleden met het hoofd op een kussen te ruste is gelegd. Dat blijkt uit een onderzoek dat woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature is verschenen.

Naar schatting was het kind tussen de 2,5 en 3 jaar oud en leefde het zo'n 78.000 jaar geleden. De stoffelijke resten lagen begraven in de grot Panga ya Saidi in het oosten van Kenia.

Zelden worden in Afrika zulke goed bewaarde oude overblijfselen gevonden. De vondst kan inzicht bieden in hoe volken in de middensteentijd omgingen met hun doden.

Het onderzoek naar het sediment in de grot en de botten duidt erop dat het om een zorgvuldige begrafenis ging. Wellicht was de familie of gemeenschap van het kind betrokken bij de begrafenisrituelen. Dat wijst erop dat mensen in die tijd mogelijk symbolische handelingen verrichtten en complex sociaal gedrag vertoonden.

"We kunnen hieruit opmaken dat dit kind met een kussen onder het hoofd in een specifieke positie is gelegd. Het respect, de zorg, de tederheid; een kind dat bijna in een slapende houding ligt. Ik denk dat het een van de belangrijkste, en het vroegste, bewijs in Afrika is dat mensen in de fysieke en symbolische wereld leven", zei María Martinón-Torres, directeur van het onderzoekscentrum CENIEH in Spanje, tijdens een persconferentie.