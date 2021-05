Actievoerders hebben zondag het Iraanse consulaat in Zuid-Irak aangevallen uit protest tegen de moord op een activist, melden getuigen. Demonstranten bestormden de buitenste omheining van het consulaat in de stad Karbala en zouden delen ervan in brand hebben gestoken. Ook wachthokjes van beveiligers gingen in vlammen op.

Veiligheidstroepen schoten met scherp om de actievoerders uiteen te drijven. Volgens getuigen zouden daarbij minstens tien mensen gewond zijn geraakt. Tot dusver hebben de Iraakse autoriteiten nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht.

De Iraakse activist Ehab Wazni werd zaterdag buiten zijn huis in Karbala doodgeschoten door onbekende schutters, zeiden veiligheidsbronnen. De afgelopen tijd zijn er diverse aanslagen gepleegd op pro-hervormingsactivisten in Irak. Demonstranten houden pro-Iraanse milities daarvoor verantwoordelijk.

De dood van Wazni leidde zondag overdag ook al tot protesten waarbij demonstranten wegen en bruggen blokkeerden en autobanden in brand staken. In november 2019 vonden er soortgelijke protesten plaats in Bagdad en het zuiden van Irak. Ook toen was het Iraanse consulaat in Karbala doelwit van protesten.

Een Iraakse journalist raakte in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond nadat hij in zijn hoofd werd geschoten, melden getuigen en artsen aan persbureau AFP. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en heeft volgens een arts "twee kogels in het hoofd en een in de schouder". Hij zou zijn neergeschoten toen hij uit zijn auto stapte om naar zijn woning in Diwaniyah, in het zuiden van het land, te lopen.