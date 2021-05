Een schutter heeft zondag in een woonwagenkamp in Colorado Springs in de Verenigde Staten het vuur geopend op een verjaardagsfeestje. Hij bracht zes volwassenen om het leven voordat hij zichzelf neerschoot. Toen de hulpdiensten arriveerden leefde de schutter nog, maar hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat meldt de Colorado Springs Gazette.

De verdachte was de partner van een vrouwelijk slachtoffer op het feestje. Direct na aankomst begon hij om zich heen te schieten. Onder de aanwezigen waren ook kinderen, die zijn volgens de politie ongedeerd en ondergebracht bij familieleden. Over het motief is nog niets bekend. De namen van de slachtoffers en schutter zullen bekendgemaakt worden zodra zij geïdentificeerd zijn.

"Mijn hart breekt voor de families die een geliefde hebben verloren en voor de kinderen die hun ouders hebben verloren", zei politiechef Vince Niski van Colorado Springs in een verklaring.

De burgemeester van Colorado Springs, John Suthers, noemde de schietpartij een "zinloze daad van geweld" en vroeg de gemeenschap om geduld te hebben zolang de politie de zaak onderzoekt. "Vandaag rouwen we om de levens die verloren zijn gegaan en bidden we voor degenen die gewond zijn geraakt en degenen die familieleden zijn verloren", zei Suthers. "We denken ook aan de hulpverleners die een verschrikkelijk tafereel aantroffen."

Het was de grootste schietpartij in Colorado sinds 22 maart toen een schutter tien mensen neerschoot in een supermarkt in Boulder. Colorado Springs is met een inwonersaantal van 465.000 de tweede grootste stad van de Amerikaanse staat Colorado.