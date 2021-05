Het dodental als gevolg van meerdere explosies nabij een middelbare school in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is opgelopen tot zeker vijftig, melden de lokale autoriteiten zondag.

Aangezien er nog veel zwaargewonden in het ziekenhuis liggen, loopt het dodental volgens de autoriteiten mogelijk verder op. De eerste slachtoffers zijn al begraven door rouwende familieleden.

De ontploffingen vonden zaterdag plaats in het westelijke deel van Kaboel. Het gebeurde in een sjiitische wijk die in de afgelopen jaren vaak is aangevallen door militanten van Islamitische Staat.

Eerst ging een autobom af, waarna vlakbij nog eens twee ontploffingen plaatsvonden. Dat gebeurde op het moment dat de nabijgelegen school net uit was. Onder de slachtoffers zijn veel scholieren.

De Afghaanse president Ashraf Ghani houdt de extremistische rebellenbeweging Taliban verantwoordelijk voor de aanslag. De Taliban ontkent betrokkenheid bij de explosies en wijst Islamitische Staat aan als verantwoordelijke.

Afghaanse functionarissen zijn bang dat het vorige maand aangekondigde vertrek van de Amerikanen uit het land de aanleiding is voor de aanval en dat er nog meer aanslagen zullen volgen.