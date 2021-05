Sadiq Khan is zaterdag zoals verwacht herkozen als burgemeester van Londen. Zijn herverkiezing is een van de weinige lichtpunten voor oppositiepartij Labour na een reeks van teleurstellende resultaten die de sociaaldemocratische partij heeft behaald bij lokale verkiezingen. De Conservatieven doen het aanzienlijk beter.

Khan, die na zijn overwinning in 2016 de eerste moslim werd die de Britse hoofdstad bestuurt, versloeg zijn belangrijkste uitdager Shaun Bailey, de kandidaat van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson, met ruim verschil. Khan behaalde 55,2 procent van de stemmen, Bailey was goed voor 44,8 procent. Daarmee was zijn winstmarge kleiner dan tijdens zijn overwinning van vijf jaar geleden.

"Het vertrouwen dat Londenaren in mij hebben gesteld om de grootste stad ter wereld te blijven leiden maakt mij erg nederig", zei Khan, die tijdens zijn campagne inzette op het creëren van banen en het stimuleren van de Londense toeristische economie. "Ik beloof dat ik mijn uiterste best zal doen om na de donkere dagen van de pandemie te helpen bouwen aan een betere en mooiere toekomst voor Londen."

Khan, een voormalig parlementslid dat Johnson verving als leider van de Britse hoofdstad met een bevolking van bijna negen miljoen mensen, heeft kritiek gekregen vanwege de toenemende geweldsmisdrijven in de hoofdstad, met name steekpartijen waarbij tieners betrokken waren.