Het aantal mensen dat gewond is geraakt bij nieuwe schermutselingen in Jeruzalem is volgens de Palestijnse Rode Halve Maan opgelopen tot negentig. Eerder sprak de organisatie over 53 gewonden. Volgens de reddingswerkers liepen de meeste slachtoffers verwondingen op door rubberen kogels en verdovingsgranaten.

De autoriteiten probeerden zaterdagavond nieuwe ongeregeldheden te voorkomen na de gewelddadige confrontatie een dag eerder tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie bij de Al Aqsa-moskee in de stad. De Israëlische politie zette onder meer een waterkanon in om betogende Palestijnen uiteen te drijven.

Bij de confrontatie op vrijdag raakten ruim tweehonderd Palestijnen en bijna twintig agenten gewond. De rellen braken uit nadat duizenden Palestijnse moslims het avondgebed hadden gehouden. In een reactie op het optreden van de Israëlische politie noemde de Turkse president Erdogan Israël een "wrede terroristische staat."

Het is al sinds het begin van de ramadan onrustig rond de Al Aqsa-moskee vanwege de toegangsrestricties en het verbod op samenscholing. Nieuwe ongeregeldheden worden niet uitgesloten. Op zaterdagavond was het 'Laylat Al Qadr'; de heiligste nacht van de ramadan omdat dat het moment was waarop Mohammed zijn eerste openbaring kreeg.

Grote zorgen om oplaaiend geweld

Het zogeheten Midden-Oosten-kwartet, dat de Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie omvat, zegt zich grote zorgen te maken over het oplaaiende geweld. De gezanten van het kwartet "uiten hun diepe bezorgdheid over de dagelijkse botsingen en het geweld in Oost-Jeruzalem, in het bijzonder de confrontaties van gisteravond tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen op Haram Al-Sharif / Tempelberg", zei de groep in een verklaring.

"We zijn verontrust door de provocerende verklaringen van sommige politieke groeperingen, de lancering van raketten en de hervatting van brandgevaarlijke ballonnen vanuit Gaza richting Israël, en de aanvallen op Palestijnse landbouwgrond op de Westelijke Jordaanoever", staat in de verklaring.

Uitzettingen Palestijnse families

Ook hekelt het kwartet Israëlische plannen om Palestijnse families uit huizen te zetten waarin ze al generatieslang verblijven. Zij moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Het is een van de oorzaken voor het jongste geweld. "We roepen de Israëlische autoriteiten op om terughoudendheid te betrachten en maatregelen te vermijden die de situatie tijdens deze periode van islamitische heilige dagen verder zou kunnen laten escaleren."