De Scottish Nationalist Party (SNP) lijkt zaterdag de grote winnaar van de regionale parlementsverkiezingen in Schotland te zijn geworden. De partij, die voorstander is van Schotse onafhankelijkheid ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, koerst af op een meerderheid van de zetels.

De partij van eerste minister Nicola Sturgeon lijkt nipt verstoken te blijven van een absolute meerderheid. Die zou echter samen met de Green Party, die ook voor onafhankelijkheid zijn, wel behaald kunnen worden.

De nationalisten en de groenen willen de Schotse bevolking middels een referendum de vraag stellen of Schotland uit het Verenigd Koninkrijk moet stappen.

Dat referendum zou volgens Britse media eind 2023 gehouden kunnen worden. In 2014 werd er een vergelijkbaar referendum gehouden. Toen stemde 55 procent van de Schotten voor een verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

Sinds de Brexit is de roep om Schotse onafhankelijkheid echter sterker geworden, omdat veel Schotten deel willen blijven uitmaken van de Europese Unie.

De Conservative Party en de Labour Party leverden flink wat zetels in, maar stellen dat de nationalisten zonder absolute meerderheid geen mandaat van de kiezer hebben gekregen.

Referendum volgens Sturgeon aan Schotten zelf

De Britse premier Johnson heeft zich al herhaaldelijk fel uitgesproken tegen een vertrek van Schotland uit het VK en een referendum niet te zullen toestaan.

Sturgeon stelde zaterdag echter dat de beslissing over een referendum aan het Schotse volk is. De premier hield nog een slag om de arm wat betreft de verkiezingsuitslag.

"De volledige uitslag is nog niet bekend, maar het lijkt zonder twijfel dat er een meerderheid in het parlement komt die voor onafhankelijkheid is. Het is onze democratische plicht om te luisteren naar de wil van het Schotse volk", aldus Sturgeon.