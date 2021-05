Zeker veertig mensen zijn omgekomen bij meerdere explosies nabij een school in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, laat het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Veel van de gewonden zijn studenten. Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat het aantal doden en gewonden nog zal oplopen.

De ontploffingen vonden plaats in het westelijke deel van Kaboel, in een zwaar sjiitische wijk die de afgelopen jaren vaak is aangevallen door militanten van Islamitische Staat.

Het ministerie liet niks los over de oorzaak of het doelwit van de explosies. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist.

In Kaboel heerst een nieuwe staat van alertheid, aangezien de Verenigde Staten vorige maand aankondigden de laatste troepen uit het land terug te halen. Afghaanse functionarissen zijn bang dat het vertrek van de Amerikanen zal leiden tot een toename van het aantal aanvallen van de Taliban.