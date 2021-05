Een Indiase politicus met een opvallende naam is zaterdag ingehuldigd als leider van Tamil Nadu. M.K. Stalin is de nieuwe premier van de zuidelijke deelstaat.

Stalin is een politieke veteraan die als tiener al een jeugdbeweging voor een partij oprichtte in een theewinkeltje en campagne voerde voor een oom. Hij was in Tamil Nadu onder meer parlementslid, burgemeester van de hoofdstad Chennai, oppositieleider, minister en vicepremier.

Stalin is de zoon van een voormalige populaire premier van de deelstaat, M. Karunanidhi. Die hield in 1953, naar aanleiding van het overlijden van Sovjetdictator Jozef Stalin (1878-1953), een toespraak ter ere van de overledene en vernoemde zijn pasgeboren zoon naar hem.

Tamil Nadu is een geïndustrialiseerde deelstaat met 81,5 miljoen inwoners, van wie de meesten in stedelijke gebieden wonen, en met 550 inwoners per vierkante kilometer dichter bevolkt dan Nederland.