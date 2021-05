Drugslaboratoria van Nederlandse criminelen worden steeds vaker gevonden over de grenzen met België en Duitsland. De politie van de buurlanden ziet een stijging van het aantal drugslabs in het grensgebied. De Nederlandse politie kan de explosieve groei van het aantal drugslabs nauwelijks bijbenen, meldt KRO-NCRV's Pointer vrijdag op basis van eigen onderzoek.

In België zijn vorig jaar 28 drugslabs opgerold. De meeste hebben een link met Nederlandse drugscriminelen, zegt Marc Vancoillie, commissaris bij de Belgische federale politie. Hij trof in 2020 een derde meer drugslabs aan dan in 2019.

Duitsland, waar in de deelstaat Noordrijn-Westfalen drie Nederlandse labs zijn ontmanteld, ziet vooral Nederlandse aanwezigheid in het aantal dumpingen van drugsafval. Dat zou blijken uit een analyse van op dumpplekken aangetroffen stoffen, sporenonderzoek en gevonden Nederlandse voertuigen.

Nederlandse drugscriminelen wijken uit naar het buitenland om de pakkans kleiner te maken, zegt Vancoillie. "In België zijn ze niet bekend, hier kunnen ze gewoon over straat lopen." Ook bemoeilijkt de landsgrens de samenwerking tussen de Nederlandse en de Belgische politie. "Omgekeerd kunnen wij niet zomaar in de auto stappen en handelingen treffen in Nederland."

Zowel Belgische als Duitse autoriteiten pleiten voor meer structurele en systematische samenwerking tussen de landen. De Duitse commissaris Andreas Heisig: "Verschillen in het rechtssysteem leiden keer op keer tot moeilijkheden met de communicatie."

Heisig doet een appel op de Nederlandse politie: "Er moet betere samenwerking komen, want alleen samen kunnen we deze internationale criminaliteit succesvol bestrijden."