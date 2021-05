Minstens 25 personen zijn donderdag om het leven gekomen bij een schietpartij tussen vermeende drugsbendeleden en de politie in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Volgens de politie gaat het om de dodelijkste politieactie in 16 jaar.

De schietpartij vond plaats in de favela Jacarezinho, op zo'n half uur van populaire stranden als de Copacabana en Ipanema. Verdachten probeerden via de daken van de huizen te ontsnappen toen de politie aankwam met helikopters en pantserwagens. Bewoners van de arme wijk hadden geen andere keus dan zich in hun woningen te verschuilen te midden van het vuurgevecht.

Onder de 25 slachtoffers is één politieagent. De andere doden zouden allen lid zijn geweest van een drugsbende. Volgens de politie waren onder de doden ook de leiders van de drugsbende die de wijk in een ijzeren greep hield. Tien andere verdachten werden tijdens de actie opgepakt. Twee mensen in een metro raakten gewond door rondvliegende kogels.

Het was de dodelijkste politieactie sinds 2005. De Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro wordt al decennia geplaagd door geweld van drugsbendes en het vaak meedogenloze ingrijpen van de autoriteiten in de sloppenwijken, ook wel favela's genoemd. In 2005 kwamen er 29 personen om het leven in de noordelijke favela Baixada Fluminense.

HRW wil onderzoek naar geweld

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft de openbaar aanklager in Rio de Janeiro opgeroepen om onderzoek te doen naar de inval. Volgens HRW is die verplicht om strafrechtelijk onderzoek in te stellen bij buitensporig politiegeweld en machtsmisbruik door de politie.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn volgens HRW al 453 personen in Rio de Janeiro gedood door de politie. In diezelfde tijd kwamen 4 politieagenten om het leven bij acties.