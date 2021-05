Twee Amerikaanse toeristen zijn woensdag door een rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een Italiaanse politieman in de buurt van hun hotel in Rome in 2019. De zaak maakte veel los in Italië.

De nu 21-jarige Finnegan Lee Elder en de twintigjarige Gabriel Christian Natale-Hjorth hadden eerder al bekend dat ze de 35-jarige agent Mario Cerciello Rega om het leven hadden gebracht met meerdere messteken. Ze waren op dat moment op vakantie in Rome.

Het tweetal was kort voor de moord opgelicht tijdens het kopen van drugs, waarna ze uit wraak de tas stalen van de drugsdealer. Daarin zaten allerlei waardevolle spullen, waaronder een telefoon. De drugsdealer zocht hierop contact met de jongens om zijn tas terug te krijgen, maar had ondertussen al aangifte gedaan bij de politie van diefstal.

Het was dan ook niet de dealer die de jongens stond op te wachten, maar twee agenten in burgerkleding. Toen de jongens hierachter kwamen escaleerde de situatie en werd politieman Rega meerdere keren met een mes gestoken door de Amerikanen. Het tweetal vluchtte na de steekpartij en kon een dag daarna worden opgepakt in hun hotel.

Zelfverdediging

De twee Amerikanen, destijds 19 en 18 jaar oud, hielden tijdens de rechtszaak vol dat het om zelfverdediging ging, omdat ze dachten dat ze te maken hadden met criminelen die wraak op hen wilden nemen. De rechter ging hier niet in mee en legde het tweetal de zwaarste straf op in het Italiaanse strafrecht. Pas na 21 jaar cel kunnen Elder en Natale-Hjorth een verzoek doen tot vervroegde vrijlating.

Naast moord werden de twee ook schuldig bevonden aan een poging tot afpersing, mishandeling, verzet bij aanhouding en het dragen van een aanvalswapen. Na het uitspreken van het vonnis werden de twee naar de gevangenis overgebracht.

Bij het uitspreken van het vonnis in de rechtbank was ook de weduwe van de omgekomen agent aanwezig. Zij waren pas net getrouwd toen het incident plaatsvond.