Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan tweeduizend vluchtelingen om het leven gekomen als gevolg van illegale terugstuuracties van Europese lidstaten, zo meldt The Guardian woensdag. Ook minderjarige vluchtelingen zouden slachtoffer zijn geworden van de zogenoemde pushbacks.

EU-lidstaten hebben sinds het begin van de pandemie zeker 40.000 vluchtelingen weggestuurd, zo meldt de krant. Het wegsturen van vluchtelingen is volgens internationale afspraken verboden: ze moeten worden overgebracht naar opvangcentra. Uit gegevens van de Verenigde Naties en NGO's blijkt echter dat Europese landen op grote schaal vluchtelingen aan hun lot overlaten.

Recente onderzoeken laten een toename van het aantal doden onder migranten zien. Volgens onderzoekers houden de sterfgevallen op zee sinds het begin van de pandemie direct of indirect verband met de EU-aanpak, die erop gericht is de deuren naar Europa te sluiten en migratiecontrole aan landen als Libië uit te besteden, aldus The Guardian.

De afgelopen maanden komen er bijvoorbeeld steeds hardnekkigere berichten dat de Griekse overheid bootvluchtelingen op illegale wijze terugstuurt naar Turkije. De Grieken ontkennen dat dit soort pushbacks gebeuren, maar de gebeurtenissen op Lesbos van afgelopen week zijn goed gedocumenteerd.

Ook in Kroatië zouden vluchtelingen op hardhandige wijze worden teruggestuurd, zo meldt The Guardian. Het land heeft sinds de pandemie zeker achttienduizend vluchtelingen teruggestuurd naar Bosnië. De autoriteiten zouden daarbij hard te werk gaan: er zijn meerdere meldingen van berovingen, misbruik en ander geweld.