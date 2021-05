De Duitse regering wil de uitstoot van broeikasgassen sneller terugdringen dan aanvankelijk gepland. De deadline is vervroegd, omdat een rechtbank onlangs heeft bepaald dat de klimaatwet uit 2019 aangescherpt moet worden.

De ministers van Financiën en van Milieu maakten woensdag op een persconferentie bekend dat Duitsland tegen 2045 CO2-neutraal moet zijn. Dat is vijf jaar eerder dan gepland. De deadline van 2050 stond ook in het klimaatakkoord van Parijs, dat onder meer door Duitsland is ondertekend.

De rechtbank oordeelde vorige week dat de regering de klimaatwet moet aanscherpen vanwege tekortkomingen in het tijdschema voor de periode na 2030. Volgens de rechtbank worden met de huidige wet vrijheden van toekomstige generaties geschonden, omdat de grote lasten van de reductie van broeikasgassen worden uitgesteld tot na 2030.

De rechterlijke uitspraak heeft volgens minister Olaf Scholz van Financiën de Duitse klimaatdoelstellingen "een nieuwe impuls" gegeven. Volgens hem is er in de regering overeenstemming over de aanpassing van de wet. De plannen worden volgende week gepresenteerd aan het kabinet.

De regering wil nu voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met zeker 65 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. In de huidige klimaatwet, die van de rechtbank voor eind 2022 aangepast moet zijn, gaat het nog om een reductie van 55 procent. In 2040 moet de uitstoot met 88 procent zijn verminderd.

Nederlandse klimaatdoelen zijn volgens rechter ook ontoereikend

Ook in Nederland oordeelde de rechter dat de klimaatdoelen ontoereikend waren. In 2015, 2018 en 2019 werd geoordeeld dat de beleidsvrijheid van de politiek een ondergrens heeft: de uitstoot van broeikasgassen moest per 2020 ten minste 25 procent onder het niveau van 1990 liggen.

Eind 2019, toen de Hoge Raad de uitspraak bekrachtigde, was er nog een grote kloof te dichten. De coronacrisis zorgde daarna voor een onverwachte, scherpe daling van de CO2-uitstoot. De doelstelling kwam daardoor binnen handbereik, maar bij gebrek aan aanvullend klimaatbeleid bleef de uitstoot in 2020 te hoog, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 stijgt de uitstoot weer en ook dat is in strijd met het vonnis.