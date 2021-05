De twee metrostellen die maandagavond van een viaduct in Mexico-Stad stortten, zijn dinsdagavond (lokale tijd) geborgen. Het ongeval kostte aan zeker 24 mensen het leven. 79 anderen, onder wie drie kinderen, raakten gewond. Het stadsbestuur heeft een groot onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het incident.

De wagons zijn met hijskranen van de ingestorte bovengrondse spoorbaan gehesen. Reddingswerkers kregen daarbij hulp van burgers die zich vrijwillig aanmeldden voor de klus.

De metrotrein kwam maandagavond deels naar beneden toen het viaduct waarover het voertuig reed, plotseling instortte. Onder de overspanning reden op dat moment auto's.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens de leider van het stadsbestuur, Claudia Sheinbaum, is het te vroeg om met vingers te wijzen. Het gehele metronetwerk in de stad zal de komende dagen inspecties ondergaan. De getroffen lijn blijft voorlopig dicht.

Het ongeluk van maandag is een van de dodelijkste in de geschiedenis van de metro in Mexico-Stad. Het netwerk in de Mexicaanse hoofdstad behoort tot de drukste ter wereld.

