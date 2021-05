De schaduwregering in Myanmar zegt haar eigen aanhangers te gaan beschermen tegen het geweld van de junta. De tegenstanders van de coupplegers hebben een "volksverdedigingsmacht" opgericht, een voorloper van een nog op te richten federaal eenheidsleger.

In een verklaring meldt de zogeheten nationale eenheidsregering, die uit gevluchte parlementariërs en andere tegenstanders van het leger bestaat, dat ze de verantwoordelijkheid draagt voor het "doorvoeren van effectieve hervormingen in de veiligheidssector om een einde te maken aan de zeventig jaar durende burgeroorlog".

Sinds de staatsgreep op 1 februari is het zeer onrustig in Myanmar. Een lokale mensenrechtenorganisatie meldt dat de veiligheidsdiensten meer dan 750 mensen hebben gedood en meer dan 4.700 arrestaties hebben verricht.

Het leger greep de macht in Myanmar nadat het de regeringspartij van Aung San Suu Kyi had beschuldigd van fraude bij de verkiezingen van eind 2020. Het waren de tweede democratische verkiezingen in decennia. Aung San Suu Kyi's partij behaalde ten koste van het leger een grotere verkiezingswinst dan bij de eerdere stembusgang.