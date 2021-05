Het is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet gelukt om binnen de vastgestelde termijn van vier weken een regering te vormen. Hij geeft het mandaat voor het vormen van een regering daarom terug aan de president Reuven Rivlin, laat een woordvoerder van de premier dinsdagavond weten.

Het is de de langstzittende leider van het land niet gelukt de politieke impasse van meer dan twee jaar te doorbreken. De politieke tegenstellingen en het wantrouwen in de premier zijn groot. Er is ook geen garantie dat het oppositiepartijen lukt hun politieke verschillen te overbruggen om zo een nieuwe regering te vormen.

President Rivlin zal nu de taak om een nieuwe coalitie te vormen over dragen aan een ander parlementslid, die krijgt daar 28 dagen de tijd voor. Naar verwachting zal dat Yair Lapid (57) zijn, wiens centristische partij Yesh Atid bij de verkiezingen van 23 maart tweede werd achter Netanyahu's Likud.

Indien het niet lukt om een nieuwe regering te vormen moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. In dat geval moeten inwoners van Israël voor de vijfde keer in ruim twee jaar naar de stembus. Tot dat moment blijft Netanyahu de premier van het land.