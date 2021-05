De advocaat van de Amerikaanse oud-agent Derek Chauvin, die twee weken geleden schuldig werd bevonden aan moord op de zwarte man George Floyd, heeft dinsdag een rechter verzocht om de rechtszaak over te doen. Volgens raadsman Eric Nelson zijn er grote fouten gemaakt en heeft zijn cliënt geen eerlijk proces gekregen, meldt CNN.

In zijn bezwaarschrift aan de rechter stelt Nelson dat er grove fouten zijn gemaakt tijdens het proces. Zo zegt hij dat er onvoorzichtig is omgegaan met de geheimhoudingsplicht tijdens het proces en zouden de aanklagers getuigen hebben geïntimideerd. Ook zou de jury zijn beïnvloed door de grote media-aandacht die de zaak kreeg.

"Die publiciteit was zo indringend en schadelijk (voor cliënt, red.) vóór en tijdens het proces, waardoor de hele rechtszaak is beïnvloed", aldus Nelson. Hij is ook kritisch op de rechter, die weigerde om de locatie van het proces te verplaatsen en de juryleden niet wilde afzonderen van de buitenwereld.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank beslist over het verzoek van Chauvins advocaat.

Jury achtte Chauvin schuldig aan alle aanklachten

De 45-jarige witte politieman duwde tijdens de fatale arrestatie in Minneapolis in mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd, die daarbij kwam te overlijden. Chauvin werd op 20 april door een twaalfkoppige jury schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem: second-degree murder, third-degree murder en doodslag.

Die eerste twee vergrijpen kennen geen direct equivalent in het Nederlands recht. Zo zit in second-degree murder een element van voorbedachten rade, malice aforethought, waardoor een vertaling naar de Nederlandse invulling van het begrip doodslag mank gaat. Third-degree murder is vergelijkbaar met doodslag door nalatigheid.

Over acht weken wordt de straf van de oud-agent bekend. De veroordeling van Chauvin mag een uitzondering in de Verenigde Staten worden genoemd. Zelden worden politieagenten veroordeeld voor misstanden tijdens hun werk.