Een man met een kapmes heeft dinsdag drie jonge kinderen en twee medewerkers gedood op een kinderdagverblijf in de Braziliaanse plaats Saudades. Volgens lokale media is een achttienjarige verdachte aangehouden.

Volgens de politie viel de man eerst bij de ingang een medewerker aan. Daarna zou hij het gebouw zijn ingegaan en anderen hebben aangevallen.

De man heeft zichzelf ernstig verwond en is naar een ziekenhuis overgebracht. Over zijn motief is nog niets bekend.

Enkele tientallen kinderen bevonden zich ten tijde van de aanval in het kinderdagverblijf, melden lokale autoriteiten. De burgemeester van Saudades spreekt van een onverklaarbare tragedie.