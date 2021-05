De regering van de Amerikaanse president Joe Biden gaat voor dit jaar alsnog meer erkende vluchtelingen toelaten. Het historisch lage maximum van 15.000 waartoe zijn voorganger Donald Trump had besloten wordt dit begrotingsjaar opgehoogd naar 62.500.

Biden zei na zijn inauguratie in januari dat hij snel meer vluchtelingen wil toelaten, maar verbaasde zijn partijgenoten toen hij wilde vasthouden aan de kleine aantallen van zijn voorganger. Trump verlaagde tijdens zijn presidentschap regelmatig het aantal vluchtelingen dat jaarlijks naar de VS mocht komen.

Het vluchtelingenplafond van 15.000 zou duizenden vluchtelingen in onzekerheid laten in kampen in landen als Kenia, Tanzania en Jordanië. De vluchtelingen zijn nog niet fysiek aanwezig in de VS, maar wachten hun asielaanvraag af in hun eigen land.

Biden zegt nu in een verklaring dat het eerdere maximum "de waarden van Amerika niet weerspiegelden als een natie die vluchtelingen verwelkomt en steunt". Hij zegt er wel bij dat de "droevige waarheid" is dat de 62.500 dit jaar niet wordt gehaald. "We werken hard om de schade van de afgelopen vier jaar ongedaan te maken."

Voor het komende begrotingsjaar jaar wil Biden het plafond ophogen naar 125.000. Maar ook dat doel zal moeilijk te halen zijn, waarschuwt de president. "Het zal tijd kosten, maar we zijn ermee bezig."