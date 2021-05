België moet meer doen om racisme aan te pakken bij de politie en andere wetshandhavers. Het land moet dringend een wettelijk verbod op etnische profilering invoeren en zorgen voor grondig, onafhankelijk onderzoek van racistische incidenten waar de politie bij betrokken is.

Het Comité voor de Uitbanning van Raciale Discriminatie (CERD), een organisatie van de Verenigde Naties, adviseert dit in een rapport en meldt ook "zorgen over berichten over toegenomen politiegeweld tijdens de coronapandemie".

Het CERD dringt al jarenlang aan op betere wetgeving en maatregelen tegen geweld door de politie, vreemdelingenhaat en structureel racisme in België. Beschuldigingen van de slechte behandeling van burgers, demonstranten en arrestanten of schuld aan hun dood tijdens of na een politieoptreden zijn niet nieuw en gebeurtenissen die niet in orde lijken, schrikken het land regelmatig op.

Zo namen agenten in Brussel de 23-jarige Ibrahima Barrie op een avond in januari mee naar het politiebureau omdat hij tegen de coronaregels in met een groepje jongeren buiten rondhing. In het bureau werd hij naar verluidt tijdens de fouillering onwel. Hij overleed niet veel later in het ziekenhuis. De zaak wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie (OM).



In augustus vorig jaar kwamen schokkende beelden naar buiten van een gewonde Slowaakse man in een politiecel in Charleroi, met twee lachende agenten bovenop zijn borstkas. De man overleed de volgende dag in het ziekenhuis. In 2019 kwamen twee jongeren bij verschillende incidenten om het leven door een aanrijding met de politie.

Het CERD adviseert België om meer aandacht aan racisme te schenken bij de opleiding van de politie, en te zorgen voor meer diversiteit in de korpsen. Ook zou er een onafhankelijke instantie moeten komen om klachten te behandelen.