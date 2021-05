De Franse justitie vindt het niet nodig Franse militairen te vervolgen in verband met de genocide van 1994 in Rwanda. Volgens de hoogste aanklager is niet aangetoond dat Franse troepen in het Afrikaanse land medeplichtig waren aan de volkenmoord, die werd aangesticht door de regering van de Hutu-meerderheid.

Het parket stelt dat er geen reden is voor juridische claims dat Frankrijk de verantwoordelijkheid droeg voor het mogelijk maken van de massamoord. Vorige maand had Rwanda nog een rapport gepubliceerd met de conclusie dat Frankrijk destijds wist dat er een genocide aan zat te komen. Maar volgens de aanklager blijkt dat niet uit een recent Frans onderzoek.

Het parket vindt dan ook dat rechters een zaak tegen vijf officieren moeten staken. Deze militairen zijn al ruim vijftien jaar doelwit van een onderzoek, na klachten van overlevenden en mensenrechtenbewegingen. De vijf zouden destijds niets hebben gedaan om een moordpartij door Hutu-extremisten in de heuvels van Bisesero te verhinderen.

In Rwanda werden in 1994 binnen een paar maanden ongeveer 800.000 mensen vermoord. De slachtoffers behoorden tot de Tutsi-minderheid, maar ook gematigde Hutu's werden afgeslacht. Sinds de genocide beweren critici dat de toenmalige Franse president François Mitterrand faalde bij het voorkomen van de bloedbaden. Hij zou de door Hutu's geleide regering zelfs hebben gesteund.

De Franse militairen waren in Rwanda om onder meer het leger te helpen in de strijd tegen de guerrillabeweging die door Tutsi's werd beheerst.