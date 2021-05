De staatsombudsman van Israël opent een onderzoek naar de verdrukking tijdens een religieus festival op de Meronberg, waarbij afgelopen vrijdag 45 ultraorthodoxe joden om het leven kwamen.

"Dit incident had voorkomen kunnen worden", zei ombudsman Matanyahu Englman maandag op een persconferentie in Jeruzalem.

Volgens Englman zal zijn onderzoek zich vooral richten op de handelingen van de lokale overheid, de politie en reddingswerkers ter plekke.

De verdrukking, de dodelijkste ramp in de geschiedenis van Israël, gebeurde vroeg op de vrijdagochtend tijdens het festival Lag BaOmer op de Meronberg in het noorden van het land. Volgens de overlevering is dat de laatste rustplaats van de prominente rabbi Shimon bar Yochai, die in de tweede eeuw na het begin van onze jaartelling leefde.

Ramp woekert discussie over rol ultraorthodoxe minderheid aan

De ramp dient als brandstof voor een al lang slepende discussie over de rol van de ultraorthodoxe minderheid in Israël. Sommige ultraorthodoxe leiders verwerpen het gezag van de Israëlische staat. Daarnaast klagen politie en zorgverleners al jaren dat de locatie niet veilig genoeg is voor massabijeenkomsten.

Het Lag BaOmer-festival trok zo'n honderdduizend bezoekers, van wie de meeste ultraorthodox. Israëlische media meldden dat ultraorthodoxe politici druk uitoefenden op premier Benjamin Netanyahu om een limiet op het in verband met de coronacrisis toegestane aantal deelnemers op te heffen.

Zo kon het gebeuren dat het festival door zoveel mensen werd bijgewoond, terwijl de coronaregels voorschrijven dat buitenbijeenkomsten van meer dan vijfhonderd personen niet zijn toegestaan.