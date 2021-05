Het uitzicht op de tribunes van het Colosseum in Rome vanaf het middelpunt van de arena was ooit gereserveerd voor gladiatoren en terdoodveroordeelden, maar is binnenkort ook te bewonderen door toeristen. De arena van het tweeduizend jaar oude bouwwerk krijgt weer een vloer.

Het Italiaanse ministerie van Cultuur maakte zondag bekend hoe de nieuwe vloer eruit gaat zien. De arenavloer van zo'n 3.000 vierkante meter moet in 2023 opengaan voor publiek.

Het Colosseum, gebouwd op initiatief van de Romeinse keizer Vespasianus en ingewijd door diens zoon en opvolger Titus, heeft momenteel geen arenavloer. Die werd in de negentiende eeuw verwijderd door archeologen, waarmee het ondergrondse gangenstelsel waar gladiatoren en wilde dieren op hun beurt wachtten bloot kwam te liggen.

Het ontwerp van een Milanees ingenieursbedrijf heeft zondag de voorkeur gekregen boven tien concurrenten. Het moet ervoor zorgen dat de antieke resten van het Colosseum bewaard blijven, maar moet het gebouw ook gedeeltelijk in zijn oude luister herstellen, zei minister van Cultuur Dario Franceschini.

De winnende kandidaat heeft een vloer van roterende planken voor ogen, die zorgt dat het nu nog blootgelegde ondergrondse gedeelte geventileerd en verlicht blijft. Mocht de Italiaanse overheid zich ooit bedenken, dan kan de nieuwe vloer in zijn geheel weer worden verwijderd, zonder de oeroude structuur te beschadigen.

De hoofdarcheoloog van het Colosseum, Alfonsina Russo, zegt dat het bouwproject voor de arena eind dit jaar of begin 2022 moet beginnen. Voor de uitvoering van het project ter waarde van zo'n 15 miljoen euro loopt een Europese aanbesteding.

Het Colosseum in Rome in zijn huidige staat: zonder arenavloer, waardoor het onderliggende gangenstelsel zichtbaar is. Het Colosseum in Rome in zijn huidige staat: zonder arenavloer, waardoor het onderliggende gangenstelsel zichtbaar is. Foto: Getty Images

Duurzame houtsoort voor arenavloer

De enorme Romeinse arena is een van de populairste toeristische attracties van Italië. In 2019, voor de coronapandemie, bezochten zo'n 7,6 miljoen mensen het Colosseum. Voor de opknapbeurt is ongeveer 18,5 miljoen euro uitgetrokken.

In het plan dat zondag werd gepresenteerd, is voorgesteld om een volledig demonteerbare vloer te bouwen van accoya, een duurzame soort gemodificeerd hout. De latten van de vloer zullen gemonteerd worden op een rotatiesysteem, zodat er lichtval en luchttoevoer onder de vloer blijft. Het regenwater, dat nu nog terechtkomt in de resten waar binnenkort de vloer overheen wordt gelegd, gaat gebruikt worden voor de toiletten in het monument.

Franceschini hoopt in juli de G20-cultuurtop, die dan in Rome gepland staat, in het Colosseum te houden. De bedoeling is dat het gebouw ook voor andere grote culturele evenementen gebruikt gaat worden.