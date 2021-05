Na massale protesten heeft de Colombiaanse president Iván Duque een controversieel voorstel voor belastinghervormingen teruggetrokken. Vijf dagen lang gingen tienduizenden Colombianen de straat op om te protesteren tegen de hervormingen. In de grote steden vonden rellen plaats waarbij ten minste zes mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten.

In een televisietoespraak zei de Colombiaanse president Iván Duque dat de overheid met een nieuw voorstel zou komen in overeenstemming met andere partijen en organisaties.

Het ingetrokken voorstel was controversieel omdat het de belasting voor burgers en bedrijven zou verhogen. Daarbij zouden veel bestaande belastinguitzonderingen worden geschrapt. De hervormingen moesten het land bijna 5 miljard euro besparen.

Disproportionele hervormingen

Eerder had president Duque gezegd dat de belastingverhogingen nodig waren om het land uit de economische crisis te halen. Vorig jaar daalde het Colombiaanse bruto binnenlands product met 6,8 procent en mede door de coronapandemie steeg de werkloosheid.

Vakbonden hadden opgeroepen tot protesten omdat de hervormingen volgens hen vooral de armste mensen zouden raken die toch al het meest leden onder de economische impact van COVID-19.

In zijn verklaring erkende president Duque dat "het een moment is om de meest kwetsbare te beschermen, en een uitnodiging om te bouwen, niet om te haten en vernietigen".

Gewelddadige protesten in grote steden

Bij een aantal protesten in grote steden zoals de hoofdstad Bogota en de twee na grootste stad Cali, werd geweld gebruikt. Demonstranten brachten vernielingen aan en botsten met de politie. In Bogota zette de politie traangas in en in Cali werd een avondklok ingesteld nadat bussen in brand waren gestoken.

Bij de protesten zouden zeker zes doden zijn gevallen en tientallen mensen raakten gewond.