De extreemrechtse organisatie Proud Boys Canada heeft zichzelf opgeheven. In een verklaring op het sociale medium Telegram zegt de groep dat ze ermee ophoudt.

De Proud Boys werden in 2016 opgericht door de Canadees-Amerikaanse Gavin McInnes. De groep streed in het begin tegen politieke correctheid en "beperkingen van mannelijkheid".

Tegenwoordig wordt de groep in de Verenigde Staten en Canada gezien als een racistische en extreemrechtse paramilitaire organisatie. In de VS hebben de Proud Boys een grote rol gespeeld bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari. De groep steunt oud-president Donald Trump en wilde met de bestorming voorkomen dat Joe Biden president kon worden.

De Canadese regering heeft de groep officieel aangemerkt als terroristische organisatie. Dat betekent dat de beweging geen toegang meer heeft tot bankrekeningen in Canada. Ook kunnen de autoriteiten eigendommen in beslag nemen.

"We waren nooit een terroristische of een racistische groep", staat in de verklaring van de Proud Boys op Telegram. "Wij zijn elektriciens, timmermannen en ga zo maar door en sterker nog, we zijn vaders, ooms, broers en zoons."