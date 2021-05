De politie in Brussel heeft zaterdagavond 132 aanhoudingen verricht bij het beëindigen van een illegaal feest in het stadspark Ter Kamerenbos. Bij de ongeregeldheden vielen volgens de politie 28 gewonden, onder wie dertien agenten.

De autoriteiten hadden het 'knalfeest' La Boum 2 vooraf verboden en stuurden honderden agenten naar het park.

Desondanks kwamen er tussen de duizend en tweeduizend mensen, voornamelijk jongeren, op af. Onder hen waren ook tegenstanders van coronamaatregelen, zoals een gepensioneerde militair in uniform die zei dat de grondrechten in België worden geschonden en mensen weer moeten kunnen "leven in menselijkheid".

Tal van jongeren zochten de confrontatie met de oprukkende agenten die onder meer met waterkanonnen het park schoonveegden. Daarna keerde de rust terug in het Ter Kamerenbos.

59 Politie maakt met waterkanonnen einde aan illegaal feest in Brussel

Tweede editie na eerder 'feest'

La Boum 2 was een poging om de massale bijeenkomst in het park van 1 april over te doen. Toen kwamen duizenden jongeren af op het festival. Dat bleek echter een 1 aprilgrap te zijn.

De duizenden aanwezigen vermaakten zich er echter uitstekend en bleven toen ondanks aandringen van de oproerpolitie in het park. Het leidde tot wat Belgische media "een veldslag tussen jongeren en de politie" noemden, met tientallen gewonden en arrestaties.