De Venezolaanse regering gaat het minimumloon met 288 procent verhogen. Dat kondigden de autoriteiten zaterdag aan. Toch zullen heel wat Venezolanen daarmee amper iets kunnen kopen vanwege de hyperinflatie in het Zuid-Amerikaanse land.

De minister van Arbeid Eduardo Piñate kondigde zaterdag op de Dag van de Arbeid aan dat het minimumloon wordt verhoogd tot 7 miljoen bolivar (zo'n 2 euro). Dat is een stijging van 288,8 procent. Wie minder dan 10 miljoen bolivar verdient, krijgt een voedselbon van 3 miljoen, voegde hij er nog aan toe.

De maatregel zal niet leiden tot meer koopkracht voor veel Venezolanen. Het land bevindt zich in een diepe crisis en de economie verkeert al acht jaar in een recessie. Er is een tekort aan basisgoederen en de inflatie bedroeg in 2020 bijna 3.000 procent.

Het nieuwe minimumloon is niet voldoende om 1 kilo vlees, dertig eieren of 1 kilo kaas te kopen.