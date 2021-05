Onder de 45 mensen die vrijdag om het leven kwamen door verdrukking nadat bij een religieus festival in het noorden van Israël paniek ontstond, zijn ten minste tien kinderen. Dat blijkt uit een voorlopig autopsierapport dat zaterdag werd vrijgegeven.

Het jongste slachtoffer was negen jaar oud. Twee families verloren elk twee kinderen. Op zaterdagavond waren 42 van de doden geïdentificeerd, volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Het identificatieproces werd vrijdagavond voor 24 uur stilgelegd vanwege de sabbat.

Op zaterdagavond werd in Tel Aviv een wake gehouden ter herinnering aan de 45 dodelijke slachtoffers. Op vrijdag lagen twintig van de ruim honderd gewonden nog in het ziekenhuis. Meer dan tweeduizend Israeliërs gaven gehoor aan een noodoproep voor bloeddonaties.

Bij een festival ter ere van het joodse feest Lag BaOmer op de Meronberg in Israël raakten in de nacht van donderdag op vrijdag ook 150 mensen gewond. Er zou paniek zijn uitgebroken onder de aanwezigen, waarna de menigte begon te rennen. De slachtoffers werden daarbij verdrukt.

Op het religieuze festival kwamen meer dan 100.000 ultraorthodoxe joden af. Het gaat volgens The Times of Israël om het grootste evenement sinds de uitbraak van COVID-19. De politie liet eerder op de dag al weten dat ze niet in staat was om de coronaregels te handhaven.

'Grote ramp'

Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis op nationale televisie een "grote ramp". Op sociale media zijn beelden te zien van omgekomen slachtoffers die op een rij zijn gelegd en enkel worden bedekt met dekens.

Ondertussen wordt in Israël opgeroepen tot het samenstellen van een officiële onderzoekscommissie die onder meer de verantwoordelijkheid van politici en beleidsmakers onder de loep moet nemen. Zij stonden namelijk toe dat honderdduizenden mensen bijeenkwamen op het festival, terwijl er al jarenlang werd gewaarschuwd voor gebrekkige veiligheid.