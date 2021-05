Noord-Korea is boos over recente uitlatingen van de Amerikaanse president Joe Biden en leden van zijn regering. Volgens het Aziatische land blijkt dat "hij vastbesloten is een vijandig beleid ten opzichte van Noord-Korea te blijven voeren."

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA beschuldigde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Washington ervan de waardigheid van het hoogste leiderschap van het land te beledigen door kritiek te leveren op de mensenrechtensituatie in Noord-Korea.

"De kritiek op de mensenrechten is een provocatie die laat zien dat de Verenigde Staten zich klaarmaken voor een totale krachtmeting met Noord-Korea, en zal dienovereenkomstig worden beantwoord", aldus de niet bij naam genoemde woordvoerder.

Kwon Jong Gun, directeur-generaal van het Departement van Amerikaanse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, reageerde ook op de eerste beleidstoespraak van Biden voor het Congres afgelopen woensdag. Daarin zei de president dat nucleaire programma's in Noord-Korea en Iran bedreigingen vormden die zouden worden aangepakt door middel van "diplomatie en strenge afschrikking". De toespraak van Biden was "ontoelaatbaar" en "een grote blunder", zei Kwon.