In Berlijn zijn op de Dag van Arbeid botsingen ontstaan tussen demonstranten en politie. Pas laat in de avond keerde de rust geleidelijk terug. In andere Duitse steden waren er slechts wat incidentele voorvallen tijdens evenementen van zowel linkse als rechtse organisaties.

Volgens de politie verzamelden zo'n 5.000 betogers zich zaterdag in de Berlijnse wijk Neukölln. Zij schreeuwden leuzen tegen de politie en zwaaiden met vlaggen en protestborden. Ook riepen de linkse demonstranten, die zich nauwelijks aan de coronaregels hielden, op tot onmiddellijke hervatting van het sociale leven en vrij baan voor sportclubs.

De veiligheidsdiensten waren voorbereid op de komst van 10.000 mensen. Sommige bronnen meldden dat dat aantal ruimschoots werd gehaald.

Het liep uit de hand toen relschoppers de agenten aanvielen en bekogelden met flessen en stenen. Op verschillende plekken werden vernielingen aangebracht. Drie agenten raakten gewond door vuurwerk en meerdere relschoppers werden gearresteerd.

Ook demonstraties in andere Duitse steden

Ook in andere steden vonden vergelijkbare manifestaties plaats. In Hamburg brak de politie een samenscholing van honderden linkse activisten op met behulp van een waterkanon. Later werd een eind gemaakt aan een niet-toegestane betoging in het Lohmühlenpark. Tientallen bezoekers werden aangehouden.

In Frankfurt hielden 3.000 personen een protestmars. Een aantal deelnemers werd gearresteerd wegens het gooien van vuurwerk en aanvallen van de politie. Ook hier werd een waterkanon ingezet. Vergelijkbare incidenten werden gemeld in Leipzig en Erfurt.