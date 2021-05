Bulgarije gaat nieuwe verkiezingen tegemoet, nadat een derde formatiepoging op voorhand lijkt te sneuvelen. De socialisten van de BSP, die bij de stembusgang op 4 april de op twee na grootste partij werden, hebben zaterdag laten weten de uitnodiging om een coalitie te gaan vormen te zullen teruggeven.

Als dat volgende week woensdag inderdaad gebeurt, is president Rumen Radev volgens de grondwet verplicht het parlement te ontbinden, interim-ministers te benoemen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die kunnen op zijn vroegst in juli worden gehouden.

De centrumrechtse en pro-Europese GERB-partij van premier Boiko Borisov, die onlangs besloot het roer na ruim tien jaar uit handen te geven, werd vorige maand opnieuw uitgeroepen tot de winnaar, maar behaalde lang geen meerderheid. De zoektocht naar partners om te kunnen doorregeren liepen op niets uit.

De populistische ITN, die onder leiding van de populaire zanger en tv-presentator Slavi Trifonov verrassend goed scoorde, weigerde als de nummer twee samenwerking met GERB, evenals andere protestpartijen. Schaakwereldkampioene Antoaneta Stefanova, de beoogd minister-president namens ITN, gaf haar opdracht zelf een regering samen te stellen ook snel terug. Dat was tot groot ongenoegen van de BSP, die jarenlang in de oppositie zat.

Voor Bulgarije, door onder meer corruptie het armste land binnen de Europese Unie, is een stabiel kabinet van levensbelang om straks te kunnen profiteren van de miljarden die de EU beschikbaar heeft voor economisch herstel wanneer de coronacrisis voorbij is. Bovendien wil Sofia in 2024 de euro invoeren.