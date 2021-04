Alle lopende bouwprojecten voor de zuidelijke grensmuur met Mexico van oud-president Donald Trump zijn geschrapt, heeft het Pentagon vrijdag bekendgemaakt. De bouw van de zeer omstreden muur, die bedoeld was om immigranten buiten te houden, werd bekostigd met geld van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Trump wist budget van het Pentagon voor het project vrij te spelen door de situatie aan de grens tot noodsituatie te verklaren. Zo wist Trump alsnog aan de bouw van de muur te beginnen, ondanks het feit dat het parlement hem daarvoor geen budget wilde geven.

De huidige president Joe Biden kondigde in januari al aan dat hij een einde zou gaan maken aan de bouw van de grensmuur. "In lijn met de plannen van de president, zal het ministerie van Defensie alle bouwprojecten voor een grensmuur beëindigen die zijn betaald met geld dat oorspronkelijk was bedoeld voor andere militaire missies", zei een woordvoerder van het Pentagon vrijdag. "De actie van vandaag laat de toewijding van deze regering zien om ons land te verdedigen en onze militairen en hun families te steunen", voegde de woordvoerder daaraan toe.

De Verenigde Staten deelt een grens van bijna 3.000 kilometer met Mexico.

Muur was één van Trumps verkiezingsbeloften

Trump lanceerde zijn presidentscampagne in 2015 met de belofte om een muur te gaan bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens en Mexico ervoor te laten betalen. Mexico weigerde dat echter, en ook van het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in 2018 de meerderheid behaalden, kreeg Trump geen cent voor zijn muur.

Uiteindelijk omzeilde Trump het parlement en nam hij het omstreden besluit om de muur met Pentagon-geld te betalen, waarmee hij het ministerie van Defensie dwong om miljarden dollars vrij te maken voor het project.