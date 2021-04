Bij botsingen in een omstreden grensgebied tussen Kirgizië en Tadzjikistan zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Huizen zijn daarnaast in brand gestoken en duizenden bewoners zijn geëvacueerd.

Aan de Kirgizische zijde zijn volgens de regering minstens 31 mensen omgekomen en 120 gewonden gevallen. Een Tadzjiekse nieuwssite maakte melding van tien doden en negentig gewonden aan de Tadzjiekse kant.

Het lang sluimerende conflict over grensgebieden van de twee voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië en toegang tot water laaide deze week op. Militairen wisselden schoten uit bij een Tadzjiekse enclave in Kirgizië. De buurlanden kwamen donderdagavond een staakt-het-vuren overeen, maar dat houdt vooralsnog geen stand.

De vrees is dat het geweld verder escaleert, maar contacten op hoog niveau tussen beide landen bieden hoop dat de spanningen zullen afnemen. Vertegenwoordigers van beide partijen kwamen vrijdag bijeen op "neutraal terrein" bij de grens, waarna de Kirgizische veiligheidschef verzekerde dat "in de komende dagen" een oplossing wordt gevonden.

De leider van buurland Oezbekistan riep na een gesprek met de presidenten van Kirgizië en Tadzjikistan op tot dialoog. De Europese Unie hoopt dat de partijen zoals beloofd verder praten over een politieke oplossing voor hun grensruzies.