De Russische regering heeft het netwerk van regionale campagnekantoren van de gedetineerde oppositieleider Alexei Navalny vrijdag op een lijst van extremistische en terroristische organisaties geplaatst. Dat komt neer op een verbod.

Het netwerk verscheen vrijdag op de lijst van de financiële waakhond, waar ook onder meer Islamitische Staat (IS) en Al Qaeda op staan.

De politieke organisatie van Navalny ontbond zich op donderdag, in afwachting van de plaatsing op de verboden lijst. Een aantal regionale kantoren gaat onafhankelijk verder. "Het is onmogelijk om op de huidige manier door te gaan", zei Leonid Volkov, Navalny's stafchef.

Het is niet duidelijk of de wijziging van de lijst iets te maken heeft met de lopende rechtszaak tegen de aanhangers van Navalny. Aanklagers eisten eerder dat het netwerk en de anticorruptiebeweging van de oppositieleider als extremistisch werden bestempeld. De verhoren in die zaken worden naar verwachting op 17 mei hervat.

Het netwerk van regionale campagnekantoren werd in 2018 opgericht, toen Navalny mee wilde doen aan de presidentsverkiezingen. Hij werd uitgesloten van deelname, maar het netwerk bleef bestaan.

Oppositieleider ging in hongerstaking

Navalny zit zelf een celstraf van 2,5 jaar uit in een strafkamp. Die straf was duidelijk politiek gemotiveerd: Navalny schond de meldplicht na een eerdere vrijlating door in coma te liggen in een Duits ziekenhuis. Hij raakte gewond na een aanslag met zenuwgif die hoogstwaarschijnlijk door het Kremlin werd georkestreerd. Na zijn terugkeer in Rusland werd hij meteen opgepakt.

De oppositieleider beëindigde recent een hongerstaking, nadat hij medische aandacht ontving van artsen van zijn keuze.