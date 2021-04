Bij een festival ter ere van het joodse feest Lag BaOmer op de Meronberg in Israël, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 28 doden en tientallen gewonden gevallen, meldden de autoriteiten. Er zou een tribune zijn ingestort, waarna grote paniek uitbrak onder de aanwezigen. De slachtoffers werden daarbij verdrukt.

Volgens The Jerusalem Post zouden er nog dertig mensen in kritieke toestand verkeren. Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis op nationale televisie een "grote ramp".

Op sociale media zijn beelden te zien van omgekomen slachtoffers die op een rij zijn gelegd en enkel worden bedekt met dekens.

Op het religieuze festival kwamen meer dan honderdduizend ultra-orthodoxe joden af. Het gaat volgens The Times of Israël om het grootste evenement sinds de uitbraak van COVID-19. De politie liet eerder op de dag al weten dat het niet in staat was om de coronaregels te handhaven.

Overdag raakten ook al 148 mensen gewond op de Meronberg, de hoogste berg van Israël in het noorden van het land. De meeste mensen moesten worden behandeld vanwege vermoeidheid en hartproblemen.

Tienduizenden joden kwamen af op het festival op de Meronberg. Foto: AFP

Autoriteiten hadden festival afgeraden

Het Israëlische gezondheidsministerie raadde eerder af om een bezoek te brengen aan de Meronberg. Ondanks dat een meerderheid van de bevolking inmiddels is gevaccineerd, blijft het risico om coronavirusvarianten op te lopen aanwezig.

Tijdens La BaOmer kamperen traditiegetrouw duizenden ultra-orthodoxe joden op de Meronberg en steken zij daarbij kampvuren aan. Ook ondernemen veel mensen tijdens deze periode een pelgrimstocht naar het nabijgelegen graf van de rabbijn Simeon bar Yochai. Er werd al rekening gehouden met grote drukte bij de tombe van de rabbijn, die een jaar geleden gesloten bleef vanwege het coronavirus.