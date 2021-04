De eerste Palestijnse verkiezingen in 15 jaar worden tot nader order uitgesteld, heeft de Palestijnse premier Mahmoud Abbas donderdag bekendgemaakt. Abbas gaf Israël de schuld van het uitstel omdat dat land zou bemoeilijken dat er zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook verkiezingen plaatsvinden.

"We hebben besloten om de verkiezingen uit te stellen totdat de deelname van ons volk in Jeruzalem is gegarandeerd", zei Abbas in een toespraak voor de Palestijnse televisie.

Eerder op de avond zei Abbas al in een bijeenkomst met Palestijnse bestuurders dat hij de stembusgang alleen wil laten doorgaan als Palestijnen in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem ook mee kunnen stemmen. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad, maar Israël ziet heel Jeruzalem als zijn onverdeelde hoofdstad.

De Palestijnse autoriteiten maakten eerder dit jaar hun plannen bekend voor parlementsverkiezingen op 22 mei en presidentsverkiezingen op 31 juli, na een akkoord tussen de rivaliserende organisaties Fatah (van Abbas) en de radicaalislamitische Hamas. Bij de laatste parlementsverkiezingen in 2006 boekte Hamas een grote overwinning, waardoor de verdeeldheid tussen de Palestijnen verder toenam.

Het kwam een jaar na die laatste verkiezingen zelfs tot een gewapend conflict, waarbij Hamas de Gazastrook veroverde. Het is nog steeds de dominante groep in die geïsoleerde, aan Israël en Egypte grenzende kustregio aan de Middellandse Zee. Het gematigdere Fatah daarentegen is meer aanwezig op de Westelijke Jordaanoever met Jeruzalem.