Nu de internationale troepen uit Afghanistan vertrekken, laait ook het geweld in het land weer op. Dat zeggen de plaatselijke autoriteiten, die spreken over honderden doden in de afgelopen twee weken.

Het geweld zou fors zijn toegenomen nadat de Amerikaanse president Joe Biden bekend had gemaakt dat zijn troepen uiterlijk 11 september zijn vertrokken uit het land. In navolging van de VS kondigde ook de NAVO aan alle troepen terug te trekken uit Afghanistan, waaronder 160 Nederlandse militairen.

Hoge functionarissen zeggen dat de extremistische Taliban met veel machtsvertoon proberen gebieden te veroveren nu buitenlandse militairen zich terugtrekken.

Inlichtingenchef Ahmad Zia Siraj zegt dat de taliban het geweld inmiddels hebben opgevoerd tot het "hoogste niveau". Er sneuvelden volgens ingewijden de afgelopen vijftien dagen zeker 120 leden van de veiligheidstroepen. Ook kwamen 65 burgers om het leven. Aan de kant van de Taliban vielen volgens de bronnen zeker driehonderd doden.

184 Dit bereikten de Nederlandse militairen in Afghanistan (en dit niet)

Vredesoverleg tussen Taliban en Afghaanse regering komt nauwelijks van de grond

De Taliban regeerden eind jaren negentig over Afghanistan, waar ze een schrikbewind voerden. Hun regime kwam ten val toen de VS het land binnenvielen na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikanen hadden tevergeefs de uitlevering geëist van Al Qaeda-leider Osama Bin Laden, die zich verschool in Afghanistan.

De extremisten begonnen na de val van hun emiraat een guerrillaoorlog. De Amerikanen en hun bondgenoten hebben twintig jaar lang tevergeefs geprobeerd de rebellen uit te schakelen. Toenmalig president Donald Trump sloot vorig jaar een deal met de Taliban. Die overeenkomst moest de weg vrijmaken voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen.

De Taliban beloofden destijds over vrede te gaan onderhandelen met de Afghaanse regering in Kaboel, maar dat overleg komt nauwelijks van de grond. Een topbijeenkomst in Turkije ging deze maand niet door omdat de Taliban niet wilden meedoen. Er is nog geen nieuwe datum geprikt.