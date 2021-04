Poolse wetenschappers denken een wereldprimeur in handen te hebben met de ontdekking van een mummie met een foetus in de buik. Aanvankelijk werd gedacht dat de stoffelijke resten waren van een mannelijke geestelijke die leefde in de eerste eeuw voor of na Christus, maar nadat voor het eerst röntgenfoto's van de mummie werden gemaakt, bleek het om een vrouw te gaan.

Een betrokken archeoloog vertelt dat ze tijdens onderzoek naar de mummie op röntgenfoto's een kleine voet opmerkte. Onderzoekers stelden daarna vast dat er een foetus bevindt in het lichaam van de dode vrouw, die vermoedelijk in de twintig was.

Het onderzoeksteam spreekt over een unieke vondst. "We hebben geen vergelijkbare gevallen kunnen vinden. Dat betekent dat 'onze' mummie de enige in de wereld is waarbij een foetus is vastgesteld."

De foetus zou tussen de 26 en 30 weken oud zijn geweest op het moment dat de vrouw overleed. Het is nog onduidelijk wat haar precies het leven heeft gekost. Onderzoekers hopen dat nog te kunnen achterhalen.

De mummie werd in de negentiende eeuw naar Polen gehaald en wordt geëxposeerd in een museum in Warschau.