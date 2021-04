Joe Biden heeft vrijdag zijn eerste honderd dagen als president van de Verenigde Staten erop zitten. Een overzicht van wat de Democraat tot nu toe heeft bereikt.

Wanneer een Amerikaanse president honderd dagen in de Oval Office heeft gezeten, wordt door Amerikaanse media de balans opgemaakt van zijn eerste periode als grote baas van het land, en vooral of hij is begonnen met het waarmaken van verkiezingsbeloftes.

Biden heeft er een drukke eerste honderd dagen op zitten. Meteen na zijn inauguratie op 20 januari begon hij met zijn aanpak om Amerika, zoals Biden het zelf zei, "te laten samenkomen en te laten helen".

Eerste dagen in teken van terugdraaien beleid Trump

Biden tekent in de eerste dagen van zijn presidentschap meerdere decreten om enkele wetten van zijn voorganger Donald Trump terug te draaien.

Zo zorgt de Democraat ervoor dat de VS weer terugkeert in het Klimaatakkoord van Parijs, draait hij een deel van het strenge immigratiebeleid van Trump terug, zet hij direct een punt achter het inreisverbod voor mensen uit overwegend islamitische landen en draait hij een wet terug die transgenders weerde uit het leger.

Daarnaast stelt hij in de strijd tegen het coronavirus mondkapjes verplicht in alle gebouwen van de federale overheid en op federale grond.

Om te laten zien dat hij definitief wil breken met tijdperk-Trump, neemt Biden ook de unieke beslissing om zijn voorganger de toegang tot geheime inhoud van inlichtingenbriefings te ontzeggen.

Biden gaat coronacrisis te lijf met ongekende geldbedragen

Tijdens de verkiezingscampagne hamerde Biden er al op dat de Amerikaanse regering door de coronacrisis getroffen burgers meer moest helpen.

Als president boekt hij eind februari zijn eerste grote overwinning, door 1,9 biljoen dollar (1,6 biljoen euro) aan extra coronanoodsteun door het Huis van Afgevaardigden én de Senaat te krijgen, ondanks forse Republikeinse oppositie.

De Republikeinen vinden dat de overheid onder Biden veel te veel geld uitgeeft waarvan niet precies duidelijk is waar het voor bedoeld wordt, een verwijt dat ze bij meer kwesties zullen aanhalen.

Om het land letterlijk en figuurlijk weer op de rails te krijgen, kondigt Biden eind maart aan nog eens 2 biljoen dollar te investeren in Amerikaanse infrastructuur en zo miljoenen nieuwe banen te creëren. Een verhoging van de vennootschapsbelasting, die door Trump nog flink was verlaagd, moet daarvoor betalen.

Ruzie met China en 'moordenaar' Poetin

Biden maakt er geen geheim van dat Amerika onder hem weer toonaangevend moet worden in de wereld. Dat uit zich in ferme stellingnames over de internationale rol van de VS.

Zo blijft Amerika zich kritisch opstellen tegenover China. De eerste ontmoeting tussen de twee landen sinds Biden president is, eindigt in fikse ruzie.

Ondertussen lopen pogingen om contact te maken met Noord-Korea op niets uit en dreigt een oplaaiing van de Koude Oorlog wanneer Biden onomwonden zegt de Russische president Vladimir Poetin een "moordenaar" te vinden.

De toon is duidelijk gezet: in het buitenlandbeleid onder Biden wordt niet nagelaten om andere landen te ontzien als het gaat om mensenrechten en geopolitieke situaties. Daarin past ook de erkenning van de Armeense genocide in april, waarmee Biden de eerste Amerikaanse president is die dat doet, tot woede van NAVO-bondgenoot Turkije.

Grote stappen in gerechtigheid en klimaat

Een speerpunt van Biden is dat hij de Amerikanen gerust wil stellen dat ze zich veilig kunnen voelen in hun land en in de wereld.

Wanneer de witte ex-politieagent Derek Chauvin schuldig wordt bevonden aan de dood van George Floyd, noemt Biden dat een "grote stap richting gerechtigheid" in de VS. De moord op Floyd leidde tot grootschalige protesten in Amerika, en Biden hoopt dat de uitspraak bijdraagt aan meer maatschappelijke rust.

Ook op het gebied van klimaat wil Biden grote stappen zetten. Eind april kondigt hij aan dat de VS de uitstoot van broeikasgassen binnen negen jaar wil halveren. Biden zoekt toenadering tot China, in wie hij een samenwerkingspartner hoopt te hebben die net als de VS een voortrekkersrol speelt in de strijd tegen klimaatverandering.

In zijn eerste speech voor het Congres kijkt Biden eind april terug op zijn bewogen eerste honderd dagen als president. Volgens Biden erfde hij bij zijn inauguratie een land in crisis, maar is de VS inmiddels "weer in beweging".