De Amerikaanse president Joe Biden was woensdagavond (lokale tijd) tijdens zijn eerste toespraak voor het Congres erg positief over de huidige situatie in de Verenigde Staten. Volgens Biden erfde hij bij zijn inauguratie een land in crisis, maar is de VS inmiddels weer in beweging.

In zijn toespraak stond de president onder meer stil bij inkomensongelijkheid, het coronavirus, infrastructuur, werkgelegenheid en immigratie. Hij benadrukte nogmaals dat het zijn regering was gelukt om binnen honderd dagen na zijn aantreden ruim 220 miljoen coronavaccins te zetten, terwijl hij als doel 100 miljoen had gesteld. Inmiddels kan elke Amerikaan van zestien jaar of ouder een coronavaccin krijgen.

De vaccinatiecampagne noemde hij een van de grootste logistieke successen ooit. Biden zegde toe dat hij uiteindelijk andere landen wil helpen aan vaccins. "De VS wordt een arsenaal van vaccins voor andere landen - net als wij een arsenaal voor democratie waren na de Tweede Wereldoorlog", aldus Biden.

De president zei dat hij de Amerikaanse economie weer op gang heeft gekregen door zijn coronasteunpakket van ruim 1.900 miljard dollar (1.565 miljard euro). Daarnaast bevestigde hij dat er een steunpakket komt van nog eens 1.800 miljard dollar. Dat geld is bedoeld om kinderen, families en het onderwijs te ondersteunen. Zo moeten er gratis opleidingen komen voor praktijkberoepen en moeten mensen gratis ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Volgens Biden is dat om de ongelijkheid in de VS te bestrijden. Hij noemde het een "unieke investering in de VS die slechts één keer per generatie voorkomt". "We moeten bewijzen dat democratie nog steeds werkt, dat onze regering nog steeds werkt, en dat we kunnen leveren aan de mensen."

Biden wil verder honderden miljarden dollars investeren in infrastructuur en technologie. Hij wil dit laten betalen door grote bedrijven en rijken extra belasting op te leggen. Zijn plannen konden op een staande ovatie vanuit de Democratische hoek rekenen. De meeste Republikeinse parlementariërs bleven zitten.

Republikeinse Partij vindt de plannen te duur

De Republikeinen vinden de plannen te duur en onverantwoord en steunen Biden niet. De Republikeinse senator Tim Scott (South Carolina) noemde Bidens agenda een "liberaal verlanglijstje van grote overheidsgeldverspilling".

Technisch gezien heeft hij de Republikeinse steun ook niet nodig, omdat de Democraten zowel in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat een meerderheid hebben. Wel beloofde hij bij zijn aantreden dat hij meer wil doen om de twee partijen te verenigen.

Net als zijn voorganger Donald Trump stelde Biden zich tijdens zijn speech hard op richting China. In zijn speech waarschuwde hij dat de VS hard zal reageren als landen zich niet aan de internationale regels houden. Hij zei dat hij de Chinese president Xi Jinping heeft verteld dat hij niet uit is op een conflict, maar dat hij zal optreden tegen oneerlijke handelspraktijken. Ook wil hij militair aanwezig blijven in de Zuid-Chinese Zee. "Niet om een oorlog te starten, maar om die te voorkomen", aldus Biden.

Tot slot stond Biden ook nog kort stil bij wapengeweld, immigratie en racisme. "We hebben allemaal de knie van onrechtvaardigheid gezien in de nek van zwarte Amerikanen", als verwijzing naar de dood van George Floyd. "Nu is het moment om echte vooruitgang te boeken."

Voor het eerst twee vrouwen achter president tijdens toespraak in parlement

Achter Biden stonden tijdens de toespraak vicepresident Kamala Harris en Nancy Pelosi, voorzitter in het Huis van Afgevaardigden. Het is voor het eerst dat er twee vrouwen achter een president staan tijdens een toespraak in het parlement. Biden begon zijn speech door te stellen dat het "eindelijk eens tijd" daarvoor was. Vrijdag is hij precies honderd dagen president.

Normaal gesproken zijn er bij de toespraak van de president ongeveer zestienhonderd aanwezigen, maar door het coronavirus was dat nu beperkt tot zo'n tweehonderd. Ook hadden mensen vaste plaatsen en waren er geen gasten uitgenodigd. De toespraak werd live op de Amerikaanse televisie uitgezonden.

Rondom het Capitool in Washington was dit jaar extra beveiliging aanwezig, uit angst voor nieuwe onlusten na de bestorming van het gebouw op 6 januari.